Google One, a due anni dal lancio, supera finalmente la fatidica soglia dei 10o milioni di download nel Play Store. Dopo due anni dal rilascio ufficiale l’applicazione di archiviazione in cloud tanto vantata da Google è riuscita a raggiungere i 100 milioni di download nel Play Store.

Google One supera i 100 milioni di download sul Play Store

Dal suo rilascio avvenuto ormai due anni fa, Google One è stato costantemente aggiornato e migliorato. A questo si aggiunge che è sempre più preinstallato negli smartphone, incrementando così la popolarità del sistema di archiviazione in cloud di Google. La notorietà e la qualità di Google One hanno raggiunto livelli ragguardevoli, con il superamento di 100 milioni di download sul Google Play Store e un alto livello di apprezzamento.

Oltre a essere disponibile come applicazione stand-alone per gli smartphone e i tablet, Big G ha pensato bene di integrarla direttamente all’interno di Android in modo da rendere più semplice il suo utilizzo senza dover più passare attraverso il Google Play Store.