Gli smartphone non sono soltanto dei fedeli compagni dei nostri momenti di svago ma anche dei validi assistenti in ambito lavorativo e, proprio per tale ragione, il team di Google già da tempo consente agli utenti Android di entrare in una sorta di “profilo di lavoro”, funzionalità che con Android 11 sarà soggetta ad alcune importanti modifiche.

Il profilo di lavoro è la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti di separare le applicazione generalmente usate in ambito lavorativo da quelle che solitamente sfruttano nel tempo libero, così da non avere distrazioni.

Tuttavia, ci sono delle applicazioni per le quali una divisione così netta potrebbe essere un problema: basti pensare al calendario, per il quale avere una visione dei soli eventi lavorativi, tralasciando quelli privati, non consente di rendersi perfettamente conto di come dovrà essere affrontata la giornata.

Su Android 11 Google Calendar rende il profilo lavoro più smart

E proprio da Google Calendar parte una modifica che con Android 11 dovrebbe riguardare diverse applicazioni nel profilo di lavoro e in virtù della quale gli eventi privati e quelli lavorativi non saranno più separati, consentendo così agli utenti di poter gestire da un unico posto gli impegni dell’intera giornata.

In futuro, pertanto, gli eventi personali verranno visualizzati mentre si utilizza Google Calendar tramite il profilo di lavoro anche se, dietro le quinte, Android 11 continua a memorizzare gli eventi personali e quelli lavorativi separatamente e con le medesime attuali regole della privacy.

Google spiega che tale funzionalità deve essere abilitata dagli utenti (o dagli amministratori) e, una volta fatto ciò, sarà possibile visualizzare gli eventi personali insieme a quelli lavorativi, così come tornare rapidamente all’app Google Calendar personale per apportare modifiche.

Il colosso di Mountain View precisa anche che gli eventi di lavoro non verranno visualizzati nell’app calendario personale e che i propri eventi personali non saranno visibili a colleghi e amministratori (a meno che non vengano espressamente condivisi).

Il rilascio è già stato avviato ed entro un paio di settimane tale novità dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti Android 11 dei seguenti livelli: Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Nonprofits.