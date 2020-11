Xiaomi continua ad investire nel nostro Paese annunciando l’apertura di un nuovo Xiaomi Mi Store. Forte del raggiungimento della seconda posizione all’interno della classifica dei migliori brand in Italia durante il Q3 2020, il colosso cinese è pronto a tagliare il nastro rosso e offrire ai tanti fan della compagnia il luogo adatto per scoprire tutte le novità dell’azienda per il mercato mobile e non solo.

Appuntamento al 16 novembre

Il giorno 16 novembre, all’interno del centro commerciale Città Fiera a Torreano di Martignacco in provincia di Udine, verrà inaugurato il nuovo Mi Store ovviamente rispettando tutte le regole di igiene e di distanziamento sociale previste dall’ordinanza per il Covid-19.

“Questa nuova apertura, che segue quella di Torino di settimana scorsa, testimonia ancora una volta la determinazione e il desiderio di Xiaomi e Mi Store Italia di mantenere le promesse fatte, nonché la vicinanza ai nostri utenti e fan in un momento storico molto particolare“, sottolinea Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Continueremo a lavorare in questa direzione e posso già anticiparvi che abbiamo due ulteriori aperture, Roma e Verona, programmate per le prossime settimane“, aggiunge poi Paolo Mastrojanni, Retail Director di Mi Store Italia.

Lo store sarà situato al piano terra del centro commerciale, coprirà una superficie di 150 m2 e impiegherà 8 dipendenti per guidare gli utenti a scoprire le qualità dei prodotti Xiaomi. Inoltre, in occasione della nuova apertura, saranno lanciati tre giorni di sottocosto su tantissimi prodotti.



Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Xiaomi