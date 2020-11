Il team di Samsung lavora all’aggiornamento che porterà l’interfaccia One UI 3.0 e Android 11 sui principali smartphone dell’azienda e, dopo aver rilasciato le prime build beta pubbliche per i modelli delle gamme Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Note 20, si prepara a fare “assaggiare” la nuova release software anche ai possessori di altri device.

Samsung One UI 3.0 con Android 11 in arrivo su altri modelli di punta

Stando a quanto si apprende da alcuni post pubblicati in Corea del Sud sul forum del produttore, infatti, il programma beta di One UI 3.0 sarà presto disponibile anche per gli ultimi dispositivi pieghevoli del colosso della telefonia: stiamo parlando di Samsung Galaxy Z Fold2 5G e di Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Purtroppo il team del colosso coreano non ha fornito dettagli precisi sulla tempistica di rilascio dell’aggiornamento ma è probabile che nel giro di qualche settimana (o forse anche prima) saranno disponibili le prime versioni beta della nuova interfaccia personalizzata.

Ma i pieghevoli non sono gli unici smartphone di Samsung che si preparano a ricevere le prime build beta di One UI 3.0 con Android 11, in quanto il team del produttore ha reso noto che il programma supporterà anche dei modelli top di gamma delle precedenti generazioni, inclusi quelli delle serie Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10.

Anche in questo caso, però, non sono state fornite tempistiche sulla data di effettiva disponibilità delle prime build beta.

Una volta che il team di sviluppatori avrà dato il via al rilascio delle versioni beta per tali device, gli utenti dovrebbero visualizzare uno specifico avviso nell’applicazione Samsung Members e, con un tap su di esso, dovrebbero essere indirizzati nell’apposita pagina per registrarsi al programma di beta testing (l’app dovrebbe impiegare alcuni minuti per elaborare la registrazione, trascorsi i quali l’aggiornamento beta di One UI 3.0 dovrebbe essere ricevuto sul device).

Restiamo in attesa di scoprire quando tali update saranno disponibili anche per le versioni europee degli smartphone di Samsung.