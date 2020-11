OnePlus Nord ha ricevuto qualche giorno fa l’aggiornamento a OxygenOS 10.5.9. Il rollout è partito a fine ottobre, ma come sempre non è detto che il nuovo firmware vi sia già arrivato, e forse potrebbe essere un bene: alcuni utenti stanno infatti riscontrando problemi di connettività.

Qualche problema per OnePlus Nord con OxygenOS 10.5.9

Alcuni utenti hanno già segnalato alla casa cinese i problemi giunti in seguito all’aggiornamento a OxygenOS 10.5.9, anche attraverso il forum ufficiale: il loro OnePlus Nord fa fatica a connettersi alla rete, e in certi casi non si collega proprio, con tutto ciò che ne consegue (niente chiamate, SMS, connessione dati e così via). In certi casi viene segnalata una soluzione temporanea, che consiste nell’attivare e disattivare la modalità aereo, ma effettuare chiamate rimate comunque difficoltoso (la rete cade senza preavviso o la voce salta).

Alcuni segnalano persino scarsa velocità della connessione a Internet e disconnessioni durante le sessioni di gioco online, due eventualità comprensibili se dovessero esserci problemi generali di connettività. Insomma, dopo i reset spontanei e i malfunzionamenti del Bluetooth, si aggiunge una terza questione spinosa per OnePlus Nord, uno smartphone capace di catturare l’attenzione per il suo rapporto qualità prezzo.

Avete già ricevuto l’aggiornamento a OxygenOS 10.5.9 sul vostro OnePlus Nord? Avete notato qualche problema con la connessione alla rete? Fatecelo sapere nel solito box qui sotto.

Leggi anche: recensione OnePlus Nord