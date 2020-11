È finalmente arrivato il giorno dedicato ai single di tutto il mondo e per festeggiare degnamente la ricorrenza GoDeal24, azienda specializzata nella vendita di chiavi di licenza online, ha lanciato una serie di promozioni strepitose.

Se avete uno smartphone Android e volete sfruttare la nuova app “Il mio telefono” di Windows 10, oggi potete approfittare degli sconti di GoDeal24.com che vi permettono di ottenere il sistema operativo targato Microsoft a partire da poco più di 5 euro.

Certo, dovrete rinunciare alla scatola di vendita e all’eventuale disco di installazione, ma ormai i software Microsoft si possono scaricare tranquillamente dal sito ufficiale, per avere la versione più recente. E basta inserire il codice di licenza per essere in regola e godere dei futuri aggiornamenti.

Sia che stiate assemblando un nuovo PC o che abbiate deciso di aggiornare un modello con Windows 7 o Windows 8, potrete farlo con una spesa minima, e iniziare a sfruttare, se il vostro smartphone è compatibile, l’app ” Il mio telefono” di Windows 10.

Volete un esempio? Ecco Le offerte bomba preparate da GoDeal24.com per il Single’s Day 2020:

Come vedete se avete due PC da aggiornare pagherete poco più di 5 euro a licenza, mentre una singola licenza costa appena più di 7 euro. E i prezzi sono ottimo anche per le licenze di Office, 2016 e 2019, tutti ottenibili senza utilizzare alcun codice sconto particolare.

Se invece state cercando altre licenze, utilizzando il codice EGD50 potrete ottenere uno sconto del 50% sulle seguenti licenze:

E lo sconto sale al 62%, utilizzando il codice EGD62 in fase di checkout sui seguenti prodotti:

Quella dedicata all’11 novembre è una delle più grandi svendite di GoDeal24.com è coinvolge anche prodotti per Mac o le licenze per Office365. Utilizzando il codice EGD55 potrete avere uno sconto del 55% sul prezzo e raggiungere quello indicato nelle offerte sottostanti:

L’offerta è davvero pazzesca e se avete bisogno di qualche licenza per i vostri computer domestici vi consigliamo di affrettarvi, visto che le scorte sono limitate e potreste rischiare di perdere queste ottime occasioni. Ricordiamo che GoDeal24.com offre assistenza tecnica e supporto per qualsiasi problema doveste incontrare con i vostri acquisti, o per chiarimenti prima di effettuare la spesa.

