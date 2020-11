Un tempo una delle più importanti aziende hi-tech al mondo con un portfolio di soluzioni mobile decisamente interessanti, ad oggi HTC è solo un timido ricordo di cos’era e cosa rappresentava qualche anno fa. La stregua competizione di colossi come Samsung, Huawei ma anche le nuove arrivate Xiaomi, OnePlus e compagnia cantante, hanno esposto le grandi difficoltà che la compagnia taiwanese sta avendo da ormai diversi anni.

HTC fa ancora fatica a risollevarsi

Quest’oggi arrivano nuove informazioni circa i dati delle vendite relativi al mese di ottobre 2020 e, purtroppo, non sono un buon segnale per la compagnia. Infatti, secondo quanto riportato, l’azienda ha registrato vendite per 430 milioni nuovi dollari taiwanesi, pari a circa 12.7 milioni di euro al cambio. La prestazione dell’azienda segnala un profondo –47% rispetto agli 817 milioni di nuovi dollari taiwanesi registrati nel mese di settembre, e –34% rispetto ai 656 milioni di nuovi dollari taiwanesi registrati nel mese di ottobre 2019.

È chiaro che la situazione economica mondiale non rappresenti certamente il panorama migliore per il mercato mobile, soprattutto per un’azienda come HTC che fa fatica ad attirare l’attenzione degli utenti, ma la speranza è che l’azienda trovi la giusta strategia commerciale per tornare ad essere protagonista come un tempo.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartphone Android