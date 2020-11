Dopo il recente roll out della digitazione vocale, Google è ancora al lavoro su Gboard chiedendo agli utenti beta di eseguire uno screenshot della schermata corrente per contribuire a migliorare la compilazione automatica, inoltre il colosso di Mountain View ha iniziato a testare una modifica dell’interfaccia utente di Google Chrome che aggiungerà un pulsante di ricerca vocale nella barra degli strumenti in alto.

Gboard beta cerca aiuto per migliorare la compilazione automatica

Mentre utilizzavano Gboard beta 10.0, alcuni utenti hanno ricevuto un messaggio di invito per contribuire a migliorare la compilazione automatica inviando uno screenshot della schermata dell’app. Le opzioni possibili sono “Acquisisci screenshot”, “No” e “Mai”.

L’eventuale screenshot è anonimo e verrà eliminato entro 8 giorni, ma la maggior parte degli utenti potrebbe comunque non fidarsi di inviare uno screenshot di conversazioni private, anche se Google afferma che gli screenshot sono anonimi, il che presumibilmente significa che non è possibile risalire all’account Google collegato.

Google Chrome sperimenta un nuovo pulsante di ricerca vocale

Dopo la recente feature per gli screenshot estesi, Google ha aggiunto un nuovo flag in Google Chrome chiamato “voice-button-in-top-toolbar” che consente di mostrare il pulsante di ricerca vocale nella barra degli strumenti in alto. Quando questo flag è abilitato e il flag per il pulsante di condivisione nella barra degli strumenti in alto è disabilitato, viene visualizzato un pulsante di ricerca vocale nella barra degli strumenti in alto del browser.

La descrizione della funzionalità chiarisce che se il flag di ricerca vocale di Google Assistant nella omnibox è abilitato, il nuovo pulsante avvierà l’interfaccia utente di ricerca dell’assistente, mentre nel caso in cui il flag sia disabilitato, la funzione tornerà alla vecchia interfaccia utente di ricerca vocale.

Vale anche la pena notare che il flag del pulsante di condivisione avrà la precedenza sul flag del pulsante vocale e come per tutti i test di Google, non è detto che questa funzionalità arriverà nella versione stabile.

