Mentre Google Pixel 4a si toglie qualche sassolino dalla scarpa conquistando un’ottima recensione positiva da DxOMark, molti utenti italiani sono naturalmente attirati dalle prestazioni di Google Pixel 5 e anche dalle qualità fotografiche dell’ultimo smartphone del colosso di Mountain View.

È vero, Google Pixel 5, proprio come Google Pixel 4a 5G, non è disponibile per il nostro Paese – pst: in calce alla news vi sveliamo come fare ad acquistarlo anche qui da noi -, ma se siete fra quelli che sono riusciti a reperirlo tramite vie traverse, scommettiamo che siete molto interessati a proteggerlo da graffi e cadute.

Per farlo potete affidarvi alla cover originale Fabric Case Confetti Blu per Google Pixel 5 disponibile su Amazon. Ci teniamo a precisare che si tratta del case originale di Google e che il case viene venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi del caso.

Il prezzo pari a 49,81 euro fa riferimento ad un case di ottima fattura, con una trama posteriore in tessuto industriale di colore blu, perfetta sia per la colorazione Sorta Sage che Just Black. La cover protegge e avvolge la facciata posteriore dello smartphone di Google, lasciando libera solo la sezione inferiore per la porta USB Type-C e l’uscita audio.

