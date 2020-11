Nella nostra recensione su Google Pixel 4a abbiamo più volte sottolineato le grandi qualità del piccolo medio gamma di casa Google, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni, la concretezza delle sue prestazioni e ovviamente la fotocamera principale che, nonostante faccia affidamento su un sensore singolo, è in grado di tirare fuori scatti davvero soddisfacenti.

Prestazioni di alto livello per foto e video

In queste ore DxOMark pubblica i suoi pareri circa le prestazioni del sensore che, con un punteggio complessivo pari a 111, si posiziona subito sotto ad un colosso del calibro di Huawei P40 che non solo si offre al mercato ad un prezzo sensibilmente più alto di quello di Google Pixel 4a, ma può anche contare su un modulo fotografico triplo.

Il punteggio pari a 122 per la sola componente fotografica è raggiunto grazie alle ottime prestazioni per quanto riguarda la gamma cromatica e l’autofocus, così come per l’esposizione e l’ottimo controllo degli artefatti fotografici. DxOMark sottolinea che, malgrado la presenza di un sensore singolo, il terminale di Google è in grado di scattare foto con colori perfetti e accurati, anche per quanto riguarda il bilanciamento del bianco.

Passando alla qualità della registrazione video, Google Pixel 4a non si discosta molto dalla qualità raggiunta dal fratello Google Pixel 4. In questo ambito il colore, l’autofocus e la gestione del rumore sono sicuramente i punti forti dello smartphone, sebbene ogni tanto siano presenti problemi sulla stabilizzazione delle immagini e non solo.

Però, nonostante tutto, considerando anche il prezzo di vendita e la presenza di un sensore singolo, Google Pixel 4a si comporta egregiamente e in alcuni casi riesce a comparare o addirittura superare le prestazioni offerte da Google Pixel 4.