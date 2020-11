WhatsApp continua ad allargare i propri orizzonti e inizia con il rilascio delle funzionalità dedicate allo shopping che abbiamo visto qualche settimana fa. Si tratta in particolare di un nuovo pulsante per l’acquisto di prodotti, attraverso il quale è possibile completare la transazione senza dover abbandonare l’applicazione per Android.

Ecco quanto comunicato da WhatsApp:

“Stiamo lanciando un nuovo pulsante per lo shopping su WhatsApp per consentire alle persone di scoprire il catalogo di un’azienda in modo che sappiano quali beni e servizi offre. In precedenza, le persone dovevano premere sul profilo business per scoprire se l’azienda disponesse di una catalogo. Ora, quando una persona vede il pulsante shopping, che somiglia all’icona di un negozio, saprà subito che l’attività ha un catalogo, potendo scorrere tra i prodotti e iniziare una conversazione su qualcosa che ha visto con un solo tocco. Questo renderà più semplice per le aziende far scoprire i propri prodotti e aiuterà ad aumentare le vendite.“