Giusto ieri LineageOS 17.1 apriva le porte a diversi device Samsung, OnePlus e Fairphone, ma in queste ore è la versione non ufficiale della LineageOS 17.1 ad avere in serbo per noi qualche sorpresa molto interessante.

LineageOS 17.1 pronta al flash

Infatti, grazie al lavoro di alcuni sviluppatori riconosciuti su XDA – jesec, jimno77 e chongodroid -, gli smartphone Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G con processori Snapdragon, possono finalmente provare l’ebrezza di installare una delle custom ROM più apprezzate nel panorama del modding. Si tratta di un importante passo in avanti per la community, soprattutto se si considera che lo sblocco del bootloader per le varianti Snapdragon degli smartphone Samsung Galaxy è sempre stato piuttosto problematico, per non dire impossibile.

E Samsung Galaxy S20+? Purtroppo questo modello non è stato possibile testarlo in quanto non disponibile, ma gli sviluppatori sono alla ricerca di collaboratori per testare la LineageOS 17.1 non ufficiale anche per questo modello.

Prima di strofinarvi le mani e dare libero sfogo al nerd che è in voi, ci teniamo a precisare alcuni cose:

è necessario scaricare una custom recovery adatta a questi smartphone; se state utilizzando la beta della One UI 3.0 è necessario installare il firmware di Android 10; la custom ROM non dispone delle Gapps, pertanto dovrete scaricare il package separatamente.

Adesso che avete ben chiaro tutto ciò che è necessario fare prima di installare la custom ROM, potete procedere a flashare la LineageOS 17.1 non ufficiale tramite il link sottostante. Attenzione però: potrebbero essere presenti bug e tentennamenti vari, perciò evitate di installarla se utilizzate gli smartphone come vostri dispositivi principali.

Clicca qui per scaricare LineageOS 17.1 non ufficiale