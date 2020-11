In queste ore Canalys ha pubblicato la classifica dei migliori 10 smartphone relativi al Q3 2020. Se, come aveva mostrato IDC per quanto riguarda la classifica dei maggiori vendor del Q3 2020, Xiaomi superava Apple per la prima volta, anche in questo caso troviamo interessanti novità che riguardano il colosso cinese anche se indirettamente.

Redmi è una gradita novità del Q3 2020

Infatti, com’è possibile notare dal grafico sottostante, tre dei migliori 10 smartphone relativi al Q3 2020 fanno riferimento a Redmi e sono: Redmi Note 9, Redmi 9 e Redmi 9A. Il resto degli smartphone fanno riferimento a Samsung ed Apple; l’azienda californiana guida la classifica con iPhone 11, il passato modello top di gamma, l’unico terminale di fascia alta all’interno della classifica.

Tutti gli altri smartphone di Samsung – Samsung Galaxy A21, Samsung Galaxy A11, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A01 Core -, fanno riferimento a dispositivi Android di fascia media/fascia media-bassa, il che fa riflettere su quanto gli utenti ed il mercato in generale sia più propenso a puntare su questa fascia di prezzo piuttosto che su smartphone Samsung Galaxy di fascia alta e più costosi.

Nonostante ciò Samsung è ancora oggi la più grande compagnia di smartphone al mondo con una crescita YoY pari al 2.9%, ma non dobbiamo sottovalutare Xiaomi e la sua cavalcata verso le prime posizioni della classifica, mentre in Italia si posiziona al secondo posto grazie ad una incredibile crescita del +122% YoY.