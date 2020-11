A distanza di qualche mese dalla risoluzione del problema con lo sblocco con il volto di Google Pixel 4, pare che alcuni possessori di tale smartphone siano di nuovo alle prese con questo fastidioso bug.

Nuovo problema per Google Pixel 4 e Pixel 4 XL

I forum di supporto dedicati ai device del colosso di Mountain View, infatti, si vanno riempiendo di segnalazioni di utenti di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL che lamentano il mancato funzionamento del sistema di sblocco con il volto.

Stando a quanto si apprende, i modelli afflitti dal bug in questione mostrano agli utenti un avviso che li invita a pulire la parte superiore dello schermo, inclusa la barra nera ma pare che, per quanto possa essere pulita l’area, il sistema di sblocco continui a non funzionare. L’unica soluzione temporanea è quella di riavviare lo smartphone.

Non è chiaro cosa sia a generare il problema ma non pare vi sia una relazione con l’aggiornamento ad Android 11 e le patch di sicurezza di novembre non sembrano avere introdotto l’atteso fix.

Al momento non è certo nemmeno quanto sia diffuso il problema né se il team di Google abbia già individuato quale sia la causa, così da poter lavorare alla sua soluzione.

Cosa può fare un Google Pixel ce lo spiega un simpatico cagnolino

Restando in casa del colosso di Mountain View, nelle scorse ore è stato pubblicato su YouTube un altro gruppo di video della serie chiamata “Pixel vs Pixel” e dedicata ad alcune delle principali feature software che i vari smartphone dell’azienda statunitense sono in grado di garantire, aggiungendosi a quelli già lanciati a settembre.

A rendere molto simpatici questi video è il loro protagonista: il team di Google, infatti, ha deciso di puntare su un carlino come testimonial delle funzionalità software sviluppate dal colosso di Mountain View ed il risultato è decisamente apprezzabile.

Vi lasciamo alla serie di video, intitolati Feature Drops, Now Playing, Call Screen, Snapdragon & Storage, Full of Google, Spleet Screen e Google Duo. Buona visione:

Potete trovare la playlist completa seguendo questo link.