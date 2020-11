Ricordate quando diversi mesi fa vi avevamo parlato dei nuovi domini .new presentati da Google e della possibilità per le aziende di iniziare ad utilizzarli per veicolare gli utenti verso le loro pagine web? Ebbene, quest’oggi il colosso di Mountain View svela l’arrivo di altri 60 domini .new, alcuni dei quali sono molto interessanti.

Tanti nuovi domini .new già attivi

Fra i tanti già attivi, scopriamo ad esempio pizza.new per accedere rapidamente al sito web di Domino’s Pizza Italia, photo.new per modificare al volo un’immagine su Adobe Photoshop Express oppure il dominio random.new che di volta in volta vi fa accedere ad un sito web casuale.

Altri domini .new utili e facili da memorizzare sono ad esempio landingpage.new per creare rapidamente la landing page di un vostro progetto tramite CoverKit, credicard.new per personalizzare il design di una nuova carta di credito, emailsignature.new per realizzare una firma per email professionale tramite HoneyBook oppure file.new per creare rapidamente una nota da condividere.

Se siete curiosi di scoprire la lista completa dei domini .new che potrebbero aiutarvi nel vostro lavoro o semplicemente come svago per navigare su Internet, l’azienda dispone della seguente pagina con una comoda categorizzazione di tutti i domini .new attualmente disponibili.