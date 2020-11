All’evento di lancio della MIUI 12 che si è tenuto la scorsa primavera, Xiaomi ha annunciato una serie di funzionalità per l’app Mi Health che normalmente richiederebbero una smartband o uno smartwatch.

Mi Health è un’app per la salute e il fitness lanciata da Xiaomi a luglio 2019 con alcune funzionalità come il monitoraggio dei passi, del sonno e del ciclo mestruale. Con l’ultima versione della sua interfaccia MIUI Xiaomi ha introdotto miglioramenti per il contapassi, nuove funzionalità di monitoraggio del sonno e un promemoria per i sedentari.

Lo scorso settembre l’app ha ottenuto il monitoraggio della frequenza cardiaca tramite fotocamera e ora Xiaomi ha aggiornato Mi Health in Cina portando finalmente le modalità sportive che l’azienda ha presentato alla conferenza sulla sua interfaccia utente.

Novità nell’app Mi Health 2.9.12

L’update alla versione 2.9.12 permette gli utenti di Mi Health di utilizzare l’app anche per monitorare le seguenti quattro attività: corsa, camminata, ciclismo e tapis roulant, inoltre gli utenti possono anche impostare obiettivi e condividere i risultati con amici e familiari.

Non siamo sicuri di quanto siano accurate le letture dell’app, tuttavia la funzione per misurare la frequenza cardiaca utilizzando la fotocamera del telefono e il flash LED fornisce rilevazioni alla pari con la smartband Mi Band 4, pertanto ci aspettiamo che l’app fornisca letture simili anche per le modalità sportive, anche se i fitness tracker e gli smartwatch forniscono anche altre funzionalità come i livelli di ossigeno nel sangue.

Come aggiornare l’app Mi Health

Quest’ultima versione dell’app è al momento disponibile solo per la versione cinese di Mi Health, ma potrebbe arrivare a breve anche nella versione occidentale.

