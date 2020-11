La tecnologia di trasmissione UWB (Ultra-wide band) permette di individuare con estrema precisione dispositivi hi-tech e non solo. Qualche giorno fa avevamo visto la novità svelata da Samsung con SmartThings Find, una funzione che abilita l’individuazione precisa di altri dispositivi Samsung nelle vicinanze proprio tramite UWP.

Stanno per arrivare le API ufficiali

In queste ore scopriamo che Google si sta adoperando per integrare all’interno di Android un particolare set di API in grado di essere utilizzate da tutti i vari OEM che realizzano dispositivi Android. Entrando nel dettaglio, tramite le API ufficiali di Google, gli sviluppatori potranno realizzare applicazioni che funzionano su diversi modelli di device Android. Il commit pubblicato da Google sul canale AOSP (Android Open Source Project) che aggiunge le API ufficiali per l’UWB, presenta ad esempio la classe UwbManager che “fornisce un modo per eseguire operazioni UWB come interrogare il dispositivo e determinare la distanza e l’angolo tra il dispositivo sorgente e il dispositivo remoto“.

Allo stato attuale le API a cui sta lavorando Google sono considerate in fase di lavorazione (WIP, work in progress), e non è chiaro se l’azienda sarà in grado di completarne l’implementazione prima dell’arrivo di Android 12. In ogni caso, l’interesse di Google a fornire una base di partenza direttamente integrata su Android, dovrebbe facilitare lo sviluppo di applicazioni e uniformare l’utilizzo di UWP fra i tanti dispositivi Android presenti in circolazione.