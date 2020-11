Google Play Awards è un concorso della durata di due settimane che si svolge ogni anno, in cui ogni utente Android può votare quelli che ritiene essere le migliori app, giochi, libri e film preferiti dell’anno che sta per concludersi.

Poiché siamo nel corso del penultimo mese di quest’anno, Google sta preparando il riepilogo dei migliori contenuti del Play Store per il 2020. Le votazioni iniziano oggi e sono divise in quattro categorie.

Come l’anno scorso, per due settimane sarà possibile votare la propria app, gioco, libro e film preferiti disponibili nel Google Play Store, scegliendo un’opera da un elenco ristretto ai 10 elementi che hanno avuto maggiore tendenza nel corso dell’anno.

Le opere selezionate per il concorso sono localizzate in base al paese e le votazioni termineranno il 23 novembre, dopodiché Google annuncerà i vincitori il 1° dicembre.

Negli USA, tra le migliori app candidate troviamo Microsoft Office, per la categoria giochi spicca Harry Potter: Puzzles & Spells, mentre tra i libri troviamo Midnight Sun. Per la categoria film sono presenti Frozen 2, The Invisible Man, Knives Out e altre pellicole.

Per votare è sufficiente cercare il banner del concorso nella pagina principale del Google Play Store, assicurandosi di aver effettuato l’accesso con il proprio account.

