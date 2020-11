Se fino a qualche anno fa gli smartphone con due fotocamere posteriori erano visti quasi come oggetti provenienti dal futuro, oggigiorno è possibile acquistare smartphone Android da poche centinaia di euro con 3 o 4 sensori fotografici.

Otto fotocamere posteriori

Una richiesta di brevetto avanzata da Lens Technology al WIPO (World Intellectual Property Organization), ci svela invece uno smartphone dotato di ben otto fotocamere posteriori. Sì, avete capito bene: otto sensori fotografici montati ai quattro angoli di uno smartphone.

Dal design del brevetto depositato lo scorso 2 ottobre 2020, è ben visibile un alloggiamento molto particolare dei sensori: due per ogni angolo dello smartphone, separati da un modulo flash LED. Frontalmente il terminale sembrerebbe montare un display tutto schermo sprovvisto (?) di fotocamera frontale, e munito di un tasto fisico inferiore potenzialmente integrato all’interno del display.

Lateralmente vengono poi indicati i tasti di accensione/spegnimento, il bilanciere per il volume ed una porta USB Type-C per la ricarica. Sebbene il design sia singolare e piuttosto curioso, la particolare posizione delle fotocamere indica che lo smartphone sarebbe più indicato per riprendere video che per scattare foto. Infatti, il posizionamento dei sensori potrebbe creare non pochi problemi durante la fase di scatto delle foto, mentre potrebbe rivelarsi comodo durante la ripresa di video in modalità landscape.

Cosa ne pensate di questo smartphone? Acquistereste mai un telefono con otto fotocamere?