Manca davvero poco all’11 novembre, giorno in cui si festeggia la giornata dedicata ai single e all’evento parteciperà anche CUBOT, noto produttore cinese di smartphone. Grazie allo shopping festival di AliExpress, potrete risparmiare fino al 50% sull’acquisto di un nuovo smartphone CUBOT, scegliendo tra i migliori del produttore.

Si parte ovviamente da CUBOT X30, il top di gamma della produzione CUBOT, con schermo da 6,4 pollici punch hole, MediaTek Helio P60 affiancato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico può contare su cinque fotocamere posteriori e un sensore frontale da 32 megapixel.

Ottima la batteria da 4.200 mAh e non mancano NFC e lettore di impronte, oltre ad Android 10. Potete acquistarlo su AliExpress a partire da 139,99 dollari per la versione 6-128 GB per arrivare fino a 168,25 dollari per la versione 8-256 GB.

Ottimo anche lo sconto riservato a CUBOT Note 20 Pro, dotato di MediaTek Helio P60, 6-128 GB di memoria, schermo da 6,5 pollici, batteria da 4.200 mAh e una quadrupla fotocamera posteriore. È un offerta a 99,99 dollari su AliExpress, davvero niente male.

Ottime offerte anche per CUBOT C30, con CPU octa core e 8-128 GB di memoria, in promozione a 145,99 dollari, o CUBOT P40 che costa appena 97,70 dollari, o CUBOT Note 7, che può essere vostro ad appena 58,49 dollari. Per l’elenco completo degli smartphone CUBOT in promozione vi invitiamo a consultare la pagina dello store ufficiale su AliExpress, raggiungibile a questo indirizzo.

Per celebrare degnamente il Single’s Day AliExpress e CUBOT offrono a dieci fortunati utenti la possibilità di ottenere gratuitamente uno smartwatch, partecipando al giveaway. E per cinque utenti che acquisteranno un qualsiasi prodotto CUBOT su AliExpress tra le 00:00 e le 00:30 (ora cinese) dell’11 novembre, ci sarà un rimborso del 99% della cifra spesa. Per maggiori informazioni visitate la pagina ufficiale di CUBOT.

Informazione Pubblicitaria