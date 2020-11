Il team di sviluppo software di Samsung è ancora profondamente impegnato a risolvere una volta per tutte il tanto chiacchierato bug del touchscreen di Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Novità aggiornamento G781BXXU1ATK1 Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Infatti, dopo aver rilasciato l’aggiornamento G78XXU1ATJ5 qualche settimana fa, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento alla versione G781BXXU1ATK1. Com’è si può notare dal changelog contenuto all’interno dell’update, viene nuovamente fatto chiaro riferimento al miglioramento delle prestazioni del touchscreen di Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Sarà riuscito il team di sviluppo a correggere una volta per tutte il bug? Ni, o almeno questo è quello che dicono diversi utenti su Reddit che, dopo aver installato l’aggiornamento, hanno continuato a riscontrare qualche piccola indecisione circa la risposta del touchscreen al contatto con le dita. C’è da dire che il team sta lavorando senza sosta alla correzione del bug, i cui aggiornamenti hanno sempre più migliorato la situazione.

Malgrado il piccolo bug, Samsung Galaxy S20 Fan Edition è uno smartphone Android di tutto rispetto, come del resto abbiamo più volte sottolineato all’interno della nostra recensione.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 Fan Edition

L’aggiornamento G781BXXU1ATK1 per Samsung Galaxy S20 Fan Edition è attualmente in rollout e dovrebbe arrivare a tutti nel giro dei prossimi giorni/settimane. In attesa di ricevere la classica notifica automatica di disponibilità dell’aggiornamento, potete controllare manualmente la sua presenza tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.