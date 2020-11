La recensione di OnePlus Nord ha sottolineato più volte quanto il medio gamma di OnePlus rappresenti una scelta molto valida per la fascia di prezzo a cui si trova, ma anche dal punto di vista software grazie alla estrema ottimizzazione di OxygenOS che si svela scattante anche su un processore di fascia media come lo Snapdragon 765G.

Le app di OnePlus finalmente su Nord

Una delle particolarità di OnePlus Nord è l’assenza delle applicazioni proprietarie a favore di quelle di Google, come ad esempio quella per la gestione dei messaggi e dei contatti in rubrica. Questo cambiamento non è stato ben visto dagli utenti di OnePlus Nord, ma sembra che la situazione tornerà ben presto alla normalità visto che le applicazioni proprietarie Messaggi e Contatti possono essere installate (tramite APK) su OnePlus Nord.

Nello specifico, la versione 5.1.8.3 di Messaggi e la versione 4.0.0.0 di Contatti possono essere installate senza problemi su OnePlus Nord e impostate come app predefinite. Se, però, l’applicazione Messaggi si comporta come dovrebbe e non presenta problemi, l’app Contatti è leggermente buggata e va incontro a crash frequenti.

Il problema dovrebbe dipendere dall’assenza dell’applicazione Telefono di OnePlus, evidentemente necessaria affinché Contatti funzioni senza problemi. Visto l’arrivo delle sopracitate app in forma di APK, è probabile che ben presto anche l’app Telefono si potrà caricare in sideload al posto di quelle offerte da Google.

Download APK Messaggi | Download APK Contatti