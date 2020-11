Durante gli ultimi giorni di ottobre il team di sviluppo di OnePlus rilasciava la Open Beta 3 della OxygenOS 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, aggiornamento che nel corso delle ultime ore è tornato nuovamente alla ribalta per un piccolo intoppo che sta causando parecchie grane ad alcuni utenti.

Addio a tutti i file salvati in memoria

Infatti, come viene sottolineato da diversi post all’interno del forum della community ufficiale OnePlus, alcuni utenti stanno dichiarando che un aggiornamento software – versione 11.0.1.1.IN11AA – rilasciato per gli utenti muniti della Open Beta 3 di OxygenOS 11, starebbe causando il wipe completo degli smartphone interessati e quindi la cancellazione di tutti i dati salvati sui sopracitati smartphone.

Dopo alcune verifiche interne con il team responsabile dallo sviluppo software, l’azienda comunica che effettivamente c’è stato un problema: “Sembra che alcuni utenti stanno indicando di avere ricevuto un aggiornamento Stable della Open Beta 3, portando ad un wipe completo dello smartphone. Queste informazioni sono state condivise con il team software per essere controllate. Nel frattempo, nel caso cui riceveste un aggiornamento OTA, vi preghiamo di controllare due volte che si tratta di un update della Open Beta. Nel caso in cui non lo fosse, per piacere non installatelo.”

Purtroppo, sebbene questo genere di problemi capitino molto raramente, testare in beta un sistema operativo può portare a questo genere di intoppi. Se anche voi siete muniti della Open Beta 3 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, prestate molta attenzione nel caso in cui doveste ricevere un aggiornamento OTA.