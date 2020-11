Se il pennino integrato nel mondo degli smartphone è sinonimo della gamma Samsung Galaxy Note, ci sono anche altri modelli che possono contare su tale feature e uno di quelli in arrivo è il Motorola Moto G Stylus 2021.

Si tratta di quello che dovrebbe essere il successore del modello annunciato da Motorola ad inizio anno, device che a quanto pare ha ottenuto un discreto successo, almeno ciò è quanto sembra suggerire la decisione del produttore di lanciare un altro telefono che possa prendere il suo posto.

Le presunte feature di Motorola Moto G Stylus 2021

A diffondere quelle che dovrebbero essere alcune delle principali caratteristiche di questo smartphone è stato nelle scorse ore Evan Blass, noto anche con lo pseudonimo evleaks.

E così scopriamo che tra le sue feature non dovrebbero mancare un display più grande di quello del suo predecessore (che ha uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione 2.300 x 1.080 pixel), ossia con una diagonale da 6,81 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), un processore Qualcomm Snapdragon 675 e la medesima configurazione di memoria del modello del 2020 (4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata).

Tra le altre feature di Motorola Moto G Stylus 2021 (il cui nome in codice dovrebbe essere Minsk mentre quello modello dovrebbe essere XT2115) vi sarebbero un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato (invece che sulla parte posteriore), una quadrupla fotocamera principale (con un sensore primario da 48 megapixel, uno ultra grandangolare da 8 megapixel, uno macro da 2 megapixel e uno di profondità da 2 megapixel), una fotocamera frontale da 16 megapixel posizionata in un foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo e una batteria da 4.000 mAh mentre pare che il device non supporterà la connettività NFC.

Per quanto riguarda il sistema operativo, infine, il device dovrebbe esordire con a bordo Android 10.

Restiamo in attesa di scoprire in quali mercati il nuovo smartphone con pennino di Motorola sarà commercializzato ed a quale prezzo.

*** Nell’immagine in alto Motorola Moto G Stylus