Giusto qualche ora fa vi avevamo parlato di questa interessante feature di Google Maps che, servendosi di Google Street View, permette di curiosare nel passato e vedere come si presentavano alcune vie diversi anni fa.

Caricare video su Google Street View

In queste ore un utente ha pubblicato su Reddit una interessante scoperta fatta nell’applicazione di Google Street View: il pannello Driving Mode, da non confondere con quello di Google Maps. Com’è possibile notare anche dal video YouTube in calce alla news, la Driving Mode di Google Street View permette di utilizzare la fotocamera del proprio smartphone per registrare video e caricarli su Street View.

L’utente dichiara inoltre che “ho contribuito a circa 200 km di video che sono visibili sul mio profilo, ma non riesco a vedere le immagini da nessuna parte su Street View o su Google Maps.” È probabile che Google abbia bisogno di un po’ di tempo per controllare e valutare la qualità dei video registrati prima di renderli disponibili a tutti gli utenti di Google Street View.

La “Driving Mode” di Google Street View non è ancora disponibile per tutti, ma si presume possa essere invece un test A/B di Google per capire quanto effettivamente potrebbe essere utilizzata dagli utenti. Non è ancora chiaro se e quando il nuovo menu verrà attivato per tutti, ma nel mentre vi consigliamo di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile tramite il badge sottostante del Play Store.