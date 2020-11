Kena Mobile Sim & Go sono le nuove offerte disponibili da Esselunga da 5,99 euro

Nella giornata di ieri, 6 novembre 2020, Kena Mobile, l’apprezzato operatore virtuale facente capo a TIM, ha portato sul mercato le nuove offerte della gamma Sim & Go, frutto della collaborazione nata con Esselunga.

Kena Sim & Go da Esselunga

La gamma si compone di due offerte ed entrambe possono essere acquistate sotto forma di blister presso i punti vendita Esselunga aderenti, al costo di 10 euro, per poi essere attivate tramite la solita procedura di Kena Mobile, che pone come alternative la videoidentificazione, il Servizio Assistenza Clienti 181 e i negozi fisici autorizzati.

Le due offerte disponibili sono:

Kena 5,99 Sim & Go – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati al costo di 5,99 euro al mese. È disponibile all’attivazione solo per i clienti provenienti da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

– Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati al costo di al mese. È disponibile all’attivazione solo per i clienti provenienti da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile. Kena 13,99 Sim & Go – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati al costo di 13,99 euro al mese, con il primo mese scontato a 9,99 euro. È disponibile all’attivazione solo per i clienti provenienti da TIM, WINDTRE, Vodafone, Ho Mobile, Fastweb, Tiscali, CoopVoce e Very Mobile.

Va precisato che il contributo di 10 euro versato dal cliente in fase di acquisto da Esselunga viene poi restituito come credito telefonico.

Se non avete un Esselunga nei dintorni e volete attivare una delle due offerte Kena Mobile descritte, non disperate: le offerte attivabili online Kena 5,99 (ecco il link diretto) e Kena 13,99 (ecco il link diretto) offrono esattamente gli stessi bundle alle medesime condizioni economiche. Per tutte le offerte di Kena Mobile, vi rimandiamo alla notra pagina dedicata:

OFFERTE KENA MOBILE: INTERNET, CHIAMATE E SMS | NOVEMBRE 2020 | TUTTOANDROID