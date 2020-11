Kena Mobile ha reso disponibile nelle scorse ore il servizio di ricarica automatica. Esso consente di associare un metodo di pagamento e ricevere in automatico ogni mese una ricarica sull’utenza in modo da non farsi trovare impreparati al momento del rinnovo del piano attivo.

Allo scopo è stata adibita una nuova pagina sul portale di Kena Mobile che consente di attivare il servizio. La ricarica automatica può essere attivata da tutti coloro che possono accedere all’area MyKena, da web o tramite applicazione (potete scaricarla gratuitamente dal badge in basso) dalla sezione “Ricarica Automatica”, e non prevede alcun costo di gestione.

In sostanza una volta entrati nella sezione apposita, bisogna accettare termini e condizioni del servizio e selezionare il metodo di pagamento che si intende utilizzare, a scelta tra PayPal, carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard e American Express, carte prepagate dei circuiti Visa e MasterCard o PostePay.

Una volta attivato con successo il servizio, con la ricarica automatica Kena preleverà ogni mese – dalle 24 alle 48 ore prima del rinnovo del piano – l’ammontare necessario al rinnovo in modo da averlo disponibile nel credito residuo al momento della scadenza.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte telefoniche