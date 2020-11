Nella giornata di oggi, 7 novembre 2020, Huawei ha illustrato i dettagli dell’aggiornamento di sicurezza di novembre 2020 per la EMUI; il discorso va esteso, naturalmente, anche agli smartphone HONOR e alla loro Magic UI.

In questo periodo, la priorità di Huawei in materia di aggiornamenti software è la nuovissima EMUI 11 – e proprio qualche giorno fa ve ne abbiamo parlato in merito alle serie P40 e Mate 30 –, ma questo ovviamente non vuol dire che si possa trascurare il discorso patch di sicurezza mensili.

Con la prima settimana del mese che volge al termine, abbiamo già visto Google rilasciare puntualmente le patch di sicurezza di novembre 2020 per i suoi Pixel e Samsung seguire a stretto giro di posta con la SMR (Security Maintenance Release) dello stesso mese per alcuni modelli premium.

Adesso si accoda anche Huawei, che ha presentato tutti i fix contenuti in questo nuovo update di sicurezza.

Huawei/HONOR: i dettagli dell’aggiornamento di sicurezza di novembre 2020

La presentazione del nuovo aggiornamento di sicurezza di novembre 2020 ne anticipa l’arrivo sui vari modelli a marchio Huawei e HONOR.

Come al solito, all’interno dell’update sono contenuti i fix delle CVE (Common Vulnerabilities and Exposure) così come risultanti dall’Android security bulletin del mese corrente, affiancati dai classici fix ricorrenti su base mensile.

Ecco l’elenco completo con suddivisione per livello di gravità:

Critical: CVE-2020-0442, CVE-2020-0441, CVE-2020-0449, CVE-2020-0451

High: CVE-2020-11173, CVE-2020-11174, CVE-2020-0437, CVE-2020-0443, CVE-2020-0438, CVE-2020-0453, CVE-2020-0418, CVE-2020-0439, CVE-2020-0448, CVE-2020-12856, CVE-2020-0454, CVE-2020-0424, CVE-2020-0409, CVE-2020-0452, CVE-2020-0450

Middle: Nessuno

Low: Nessuno

Included in the previous announcement: CVE-2020-0423, CVE-2020-0371, CVE-2020-0283

