Che si intenda acquistare un top di gamma o uno smartphone abbastanza meno costoso, l’opzione di pagamento preferita da tanti rimane quella del finanziamento che permette di spalmare una spesa più o meno eccessiva in rate mensili, più comode per alcuni, più sostenibili per altri. Cosa accade però se per un imprevisto qualsiasi non si riesce a saldare una o più rate?

Una risposta univoca a questa domanda non esiste, o meglio è: “dipende”. Alcune aziende sono perentorie, altre possono limitare le funzionalità dello smartphone in base all’ammontare del debito, opzione quest’ultima che Google potrebbe favorire. È stata scovata sul Play Store l’app sviluppata da Google Device Lock Controller.

Scovata perché se provate a cercare l’applicazione non otterrete nulla, potete visualizzarla solamente con un link diretto come quello che trovate in fondo all’articolo. La descrizione dell’app è lunga e piuttosto esaustiva:

“Device Lock Controller consente la gestione dei dispositivi ai fornitori di credito. Il tuo provider può limitare da remoto l’accesso al tuo dispositivo se non effettui pagamenti. Se il tuo dispositivo è limitato, le funzionalità di base, come le chiamate di emergenza e l’accesso alle impostazioni, saranno ancora disponibili.”

Google, contattata, ha fatto sapere tramite un portavoce che l’app Device Lock Controller è parzialmente visibile sul Play Store a causa di un errore. Non dovrebbe esserlo, e si è affrettata a precisare che l’app è stata sviluppata in collaborazione con l’operatore keniota Safaricom. Il blog di Google ha affrontato il tema lo scorso luglio, parlando del lancio del nuovo piano di finanziamento Lipa Mdogo Mdogo di Safaricom che consente di acquistare a rate uno smartphone Android Go.

Nelle FAQ dell’operatore sul piano si legge che nel caso in cui non si onorasse una rata dopo quattro giorni dalla scadenza procederà al blocco dello smartphone. Google ha fatto sapere che rimuoverà la scheda di Device Lock Controller sul Google Play Store, ma non ancora se l’app in questione sarà utilizzata anche con altri operatori o istituti di credito.