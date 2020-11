Da settimane si susseguono indiscrezioni secondo cui Samsung avrebbe deciso di anticipare il lancio della serie Samsung Galaxy S21 rispetto a quella che è la normale finestra temporale per la presentazione della nuova generazione della gamma Galaxy S ormai da qualche anno a questa parte e nelle scorse ore è arrivata una sorta di conferma da parte del colosso coreano.

La serie Samsung Galaxy S21 in arrivo a gennaio

Stando alle ultime notizie provenienti dal continente asiatico, infatti, un portavoce dell’azienda, incalzato dalle continue domande relative alle voci secondo cui la serie Samsung Galaxy S21 sarà presentata a gennaio, piuttosto che smentire o non commentare, ha preferito rispondere che il panorama del mercato mobile è in costante cambiamento e ciò significa che nessuna delle sue tradizioni, nemmeno quelle consolidate, è al sicuro.

In pratica, non un’ammissione ma poco ci manca e nel 2021 potrebbe essere dato il via a quella che magari nel corso degli anni diventerà una nuova tradizione di Samsung.

A questo punto non ci resta che attendere di scoprire quando si svolgerà il prossimo atteso evento Unpacked di Samsung.

Samsung Galaxy M62 potrebbe essere lanciato nel 2021

Restando in casa del colosso coreano, non è un segreto che l’azienda abbia in progetto di ampliare la gamma Galaxy M ed uno dei nuovi modelli in arrivo nel corso del 2021 potrebbe essere Samsung Galaxy M62 (il nome ufficiale di tale smartphone non è ancora certo mentre il suo numero modello pare sia SM-M625F).

Stando alle poche informazioni al momento disponibili, questo telefono dovrebbe divenire il modello di punta della serie Galaxy M e tra le sue feature potrebbe vantare ben 256 GB di memoria integrata (non è chiaro se vi saranno anche altre configurazioni).

Sarà interessante scoprire se Samsung deciderà di implementare anche su tale device la batteria da 7.000 mAh di cui ha dotato Samsung Galaxy M51 (device ora disponibile anche in Italia).

Probabilmente presto ne sapremo di più.