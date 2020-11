All’interno della recensione su Samsung Galaxy S10 Lite avevamo più volte sottolineato quanto il terminale rappresentava una scelta molto più valida rispetto a Samsung Galaxy S10, soprattutto grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 855, ideale per fornire quel balzo in più di prestazioni che invece il concorrente Exynos fatica(va) a dare.

Novità aggiornamento G770FXXS3CTJ3 Samsung Galaxy S10 Lite

In queste ore l’azienda ha iniziato il rilascio in Europa dell’aggiornamento G770FXXS3CTJ3 per Samsung Galaxy S10 Lite, la cui novità più importante è la presenza delle patch di sicurezza aggiornate al mese di novembre 2020. Le correzioni presenti all’interno delle patch sono quelle che abbiamo visto qualche giorno fa, comprese quelle relative ad una falla di sicurezza dei processori Exynos 990.

Sebbene la presenza delle ultime patch di sicurezza aggiornate al mese di novembre sia la novità più importante, si può presumere che l’aggiornamento firmware porti con sé anche piccoli miglioramenti sotto il cofano per migliorare le prestazioni generali dello smartphone.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite

L’aggiornamento G770FXXS3CTJ3 per Samsung Galaxy S10 Lite è attualmente in propagazione in Spagna, pertanto potrebbe arrivare anche nel nostro Paese a partire dai prossimi giorni. Se siete impazienti di scaricarlo senza aspettare la notifica di aggiornamento, potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.