Continua senza sosta il rafforzamento della rete di simbox che Iliad ha installato in lungo e in largo per il nostro Paese e negli ultimi giorni l’elenco si è allungato con nuove location. In questa settimana le nuove installazioni hanno riguardato diverse regioni italiane, con un totale di ben 16 nuove simbox.

Ben 16 nuove simbox Iliad in Italia

Ecco dove si trovano le nuove simbox di Iliad attive e disponibili da qualche giorno:

Unieuro Sesto Fiorentino di Via Francesco Redi, numero 8, a Sesto Fiorentino, Firenze;

Unieuro Colleferro di Via Casilina, al km 49.000, a Colleferro, Roma;

Unieuro Cagliari Le Vele, in Via delle Serre, a Quartucciu, Cagliari;

Unieuro Viterbo, in Via Iginio Garbini, numero 77, a Viterbo;

Unieuro Curtatone, in Via dei Napoletani, numero 4, a Curtatone, Milano;

Unieuro Pergine Valsugana, in Via Tamarisi, numero 2, a Pergine Valsugana, Trento;

Unieuro Somma Lombardo, in Via Soragana, numero 1, a Somma Lombardo, Varese;

Unieuro Seriate, in Via Brusaporto, numero 41, a Seriate, Bergamo;

Unieuro San Dalmazzo, in Via Cuneo, numero 84B, a Borgo San Dalmazzo, Cuneo;

Unieuro Castagnito, in Via Neive, numero 16B, a Castagnito, Cuneo;

Unieuro Asti, in Corso Alessandria, numero 563, ad Asti;

Unieuro Romagnano Sesia, in Via Novara numero 403, a Romagnano Sesia, Novara;

Unieuro Tradate, in Via Dorligo Albisetti, numero 1, a Tradate, Varese;

Unieuro Milano Bicocca, in Viale Sarca angolo Via Chiese, a Milano;

Unieuro Legnano, in Viale Sabotino, numero 271, a Legnano, Milano;

Unieuro Cantù, in Via Alessandro Manzoni, numero 33-36, a Cantù, Como.

