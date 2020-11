In pochissimo tempo Iliad è riuscita a scalare la classifica degli operatori mobile nazionali arrivando a raggiungere la quarta posizione, un traguardo non di poco conto se si considera il suo ingresso nel nostro Paese nel 2018. Durante questi anni l’azienda ha investito tantissimo sul territorio italiano, arrivando ad imporsi l’obbiettivo di raggiungere la soglia dei 5000 impianti 4G entro la fine del 2020.

Nuovo record di antenne 4G installate

Ebbene, a seguito di una striscia piuttosto positiva per quanto riguarda l’attivazione di nuovi impianti 4G, solo nel mese di ottobre ne sono stati attivati 430, la compagnia dispone adesso di 5200 impianti 4G nel nostro Paese. Com’è possibile notare tramite la mappa ufficiale degli impianti, il nostro paese può contare su una buona distribuzione del segnale 4G/4G+. Quasi il 90% di questi impianti 4G attivi operano sulla banda 1 da 2100 MHz, mentre restano egualmente utilizzate anche quelle da 1800 mHz e 2600 MHz, rispettivamente la banda 3 e la banda 7.

Cosa ne sarà del futuro? Malgrado l’azienda non abbia ancora presentato una offerta per il 5G, secondo alcune fonti sembra che le antenne per il segnale di quinta generazione siano già presenti su buona parte degli impianti o lo saranno presto. Le antenne 5G sarebbero già presenti in città come Milano, Rosa, Catania, Lucca e tante altre.

