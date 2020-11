Amazon Alexa non ha bisogno di presentazioni: il noto e apprezzato assistente virtuale del colosso dello shopping online è ormai entrato nella quotidianità di tantissimi utenti (anche in Italia) e festeggia oggi due ricorrenze speciali: sei anni dall’arrivo sul mercato negli Stati Uniti e due anni dall’approdo nel nostro Paese.

L’imponenza del percorso di crescita di Alexa è ben sintetizzato da due dati: il passaggio dai 4 dispositivi iniziali ai ben 13 attuali e quello delle imprescindibili Skill da 400 a 4.000.

Auguri italiani per Alexa

Amazon ha deciso di rendere speciale il secondo compleanno italiano di Alexa, facendole cantare gli auguri direttamente da Tiziano Ferro. Attivare la simpatica funzione è quanto mai semplice, l’utente deve semplicemente pronunciare il comando vocale “Alexa, tanti auguri”.

Per quanto apprezzabile, la scelta di Tiziano Ferro come partner di questa iniziativa non è (ovviamente) casuale: proprio nella giornata di oggi, 6 novembre 2020, il cantante italiano rilascia il nuovo album di cover dal titolo “Accetto miracoli: l’esperienza degli altri“.

E la partnership non finisce qui: su Amazon Prime Video – come vi avevamo segnalato nelle novità del mese di novembre – è arrivato il documentario Ferro (Amazon Original): ecco il trailer.

I “Sei Anni nel Cloud” di Amazon Music

Il legame di Alexa con il mondo musicale è testimoniato poi da un’altra simpatica funzione: in occasione del sesto compleanno complessivo dell’assistente virtuale, è stata curata una playlist su Amazon Music dal titolo “Sei Anni nel Cloud“, che comprende le “canzoni preferite di Alexa”.

Per ascoltarla, è sufficiente pronunciare il comando vocale “Alexa, metti la playlist ‘Sei Anni nel Cloud’ su Amazon Music“.

Audible

Infine, non poteva mancare il regalo di Audible, l’apprezzata piattaforma di podcast e audiolibri di Amazon: usando il comando “Alexa, leggi ‘La Prova’ su Audible“, gli utenti potranno ascoltare gratuitamente fino al 30 novembre questa che viene definita come “un’indagine scientifica, a metà tra storia e fantascienza”. Trovate maggiori dettagli a questo link.

La crescita di Alexa in Italia

Gli sviluppatori che nel corso degli anni hanno scelto Alexa sono cresciuti tantissimo, passando dai 3.000 del giugno 2018, data di apertura del portale, ai 50.000 attuali.

Col tempo, inoltre, Alexa è migliorata tanto, riducendo del 12% i propri errori di comprensione.

L’amore degli italiani per la cucina non è un mistero, per questo non sorprende che negli ultimi 12 mesi Alexa li abbia aiutati a visionare ben 5 milioni di ricette, a impostare decine di milioni di timer e ad aggiungere 3 milioni di prodotti alle liste della spesa. A queste richieste, si aggiungono le oltre 2 milioni relative alla gestione delle luci di casa. Se poi vi state chiedendo quali ricette gli italiani abbiano chiesto più spesso ad Alexa, sappiate che il podio è occupato nell’ordine da Spaghetti alla carbonara, Pizza Margherita e Tiramisù.