È sempre più affollata, per la gioia dei consumatori, la categoria di smartphone dal prezzo abbordabile con specifiche tecniche di fascia superiore. Presto potrebbe arrivare un’ulteriore opzione d’acquisto targata Redmi, che secondo indiscrezioni provenienti dalla Cina avrebbe in canna una variante vitaminizzata del bestseller Redmi Note 9.

Il Redmi Note 9 High-end – per adesso è conosciuto così – pare che possa fare affidamento su un display LCD, che come da tradizione si prevede piuttosto esteso, con una frequenza di aggiornamento variabile a seconda delle operazioni svolte da un minimo di 30 Hz ad un massimo di 120 Hz. L’escursione sarebbe davvero molto ampia, e consentirebbe grossi risparmi di energia nelle situazioni in cui sarebbe inutile anche una frequenza di aggiornamento “standard” di 60 Hz.

L’autonomia per il misterioso Redmi Note 9 High-end non sarebbe stata comunque un problema: i rumor puntano su un’unità da ben 4.800 mAh ricaricabile, all’occorrenza, rapidamente grazie ad una tecnologia a 33 watt. Inoltre si dice che ci sarà un display 20:9 forato da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ protetto da un vetro Gorilla Glass 5 di Corning.

Infine le aspettative sono elevate anche sul piano fotografico: a fare la voce grossa potrebbe esserci il sensore Samsung Isocell HM2 da 108 megapixel.