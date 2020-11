Anche OUKITEL, produttore specializzato in rugged phone e battery phone, ha lanciato il suo primo dispositivo dotato di connettività 5G. E lo fa alla grande, con un rugged phone dotato di una enorme batteria, un ampio schermo e parecchia tecnologia, che lo porta di diritto nell’Olimpo di questa categoria di prodotti.

Si chiama OUKITEL WP10 5G e unisce una elevata resistenza, garantita da numerose certificazioni, a un’ottima autonomia grazie alla batteria da 8.000 mAh. Non a caso OUKITEL lo lancia con lo slogan “King battery”, visto che può raggiungere i due giorni di autonomia anche con un uso particolarmente intenso, anche con la rete 5G attiva.

A differenza di molti smartphone di questa categoria, che utilizzano display piccoli e con notch di varie dimensioni, OUKITEL WP10 può contare su un grande schermo da 6,67 pollici, con tecnologia punch-in per alloggiare la fotocamera frontale all’interno del display, al centro della parte superiore.

Sotto alla scocca, abbondantemente protetta contro le cadute, troviamo un MediaTek Dimensity 800, realizzato con processo produttivo a 7 nanometri, che integra un modem 5G con supporto alle modalità SA/NSA ed è affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1.

OUKITEL non ha trascurato nemmeno il comparto fotografico, con ben quattro sensori nella parte posteriore. Quello principale ha una risoluzione di 48 megapixel ed è affiancato da un sensore da 13 megapixel con lente ultra grandangolare e da un paio di sensori da 2 megapixel per la profondità di campo e le foto macro.

E per quanto riguarda la resistenza ai maltrattamenti? OUKITEL WP10 non si fa mancare davvero niente, con le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G, che gli permettono di sopravvivere a cadute rovinose e immersioni in liquidi anche per tempi prolungati.

Per il momento OUKITEL non ha comunicato il prezzo di vendita né tantomeno una data di lancio, ma conoscendo la fama del brand cinese è probabile che OUKITEL WP10 5G possa diventare lo smartphone 5G più economico in circolazione. Potete ottenere maggiori informazioni visitando la pagina ufficiale del prodotto, nella quale troverete anche un giveaway che permetterà a 10 fortunati utenti di provare in anteprima il nuovo rugged phone.

Informazione Pubblicitaria