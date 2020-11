OnePlus Nord è stato il primo di una famiglia di nuovi dispositivi economici che la compagnia ha in programma per tornare ad aggredire una fascia di mercato un tempo molto cara, ovvero quella di fascia media. L’arrivo dei modelli OnePlus Nord N100 e N10 5G ha consacrato l’intenzione di OnePlus di conquistare la fascia fra i 200 e 400 euro.

Disponibile in pre-ordine a 199 euro

In queste ore il modello OnePlus Nord N100 è disponibile in pre-ordine su Amazon al prezzo di 199 euro, proprio come quello indicato sul sito ufficiale. Gli utenti che decideranno di acquistare il dispositivo entry level sul sito di Amazon, riceveranno lo smartphone a partire dal prossimo 16 novembre 2020.

Sebbene lo smartphone non sia ancora disponibile nel nostro Paese, l’azienda ha già provveduto a rilasciare il primo aggiornamento software per OnePlus Nord N100. La versione 15.5.1 di OxygenOS porta con sé miglioramenti per quanto riguarda il touch, la qualità della fotocamera e dell’esperienza utente, e sottolinea quando la compagnia sia focalizzata per rendere lo smartphone pronto alla prova del mercato.

OnePlus Nord N100 è caratterizzato da un display IPS HD+ da 6,52 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 460, 4 GB di RAM LPDDR4x con 64 GB di storage espandibile tramite micro SD, tripla fotocamera posteriore, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W e OxygenOS basata su Android 10.

Pre-ordina OnePlus Nord N100 su Amazon