A meno di un mese dalla sua presentazione ufficiale, OnePlus 8T, il nuovo smartphone del brand cinese dall’interessantissimo rapporto prezzo/prestazioni, sta ricevendo un nuovo aggiornamento software improntato alle ottimizzazioni e alla correzione di qualche peccato di gioventù.

OnePlus 8T: le novità dell’aggiornamento

Com’è noto, OnePlus 8T è arrivato sul mercato già con Android 11 e la OxygenOS 11 out of the box e il produttore ha iniziato fin da subito a coccolarlo con update atti a correggere qualche imperfezione della rinnovata versione della propria UI.

Ad appena una settimana dall’arrivo di un aggiornamento, è già partito il roll out di uno nuovo: si tratta della OxygenOS in versione 11.0.3.4, che comprende una serie di ottimizzazioni, bug fix e le patch di sicurezza del mese di ottobre 2020.

Tra le ottimizzazioni contenute nell’update, vale la pena porre l’accento sulla riduzione dei consumi per tenere meglio a bada le temperature, sul miglioramento della prevenzione dei tocchi accidentali e i miglioramenti di stabilità della fotocamera. Ecco il changelog completo dell’aggiornamento alla OxygenOS 11.0.3.4 per OnePlus 8T:

System Improved system power consumption performance to reduce heating Improved mis-touch prevention to offer a better gaming experience Optimized fluidity with some mainstream games to reduce lagging risks Optimized user experience with Alert Slider by adding toast messages when switching among the 3 modes Fixed the issue that the status bar kept hovering on the screen in landscape mode Fixed the issue that Play Store could not install the app

Camera Optimized the imaging effect to bring you with better shooting experience Improved camera stability

Network Optimized mobile network connection to improve the network intensity with signal Fixed the small probability issue with network interruption while playing games



Come aggiornare OnePlus 8T

Come al solito, il nuovo aggiornamento per OnePlus 8T è in roll out graduale e raggiungerà via OTA tutti i dispositivi compatibili nel giro di qualche ora o, al massimo, di qualche giorno. Potete verificarne manualmente la disponibilità entrando nella sezione apposita delle Impostazioni di sistema.

Non vi proponiamo link per il download manuale, perché al momento sono disponibili soltanto per la versione indiana del software.