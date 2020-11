Pare non sia ancora giunto al termine l’ammodernamento alle icone portato avanti da Google per le app dell’ecosistema. Dopo Gmail, Google Calendar e Google Drive potrebbe essere arrivato il momento di Google Pay per ottenere una nuova icona.

Il servizio dedicato ai pagamenti via smartphone, infatti, in India ha già ricevuto una icona differente da quella attuale, e probabilmente ci sarà da discutere anche questa volta. Le recenti icone degli altri servizi hanno ricevuto più di qualche critica, e a giudicare dall’anteprima che arriva dal Paese asiatico anche la novità per Google Pay probabilmente creerà un po’ di malcontento.

L’icona è composta da due oggetti connessi a forma di U che utilizzano i tipici colori di Google. Difficile però capire cosa voglia stilizzare: un portafogli? Due banconote? Di solito le icone sintetizzano lo scopo dell’app, ma in questa occasione pare che il messaggio da trasmettere sia piuttosto criptico. Google avrebbe potuto stilizzare la “P” di Pay, ma tant’è.

Inoltre pare che il nome dell’app cambierà leggermente, da Google Pay a G Pay, denominazione inserita da tempo nell’icona attuale. Qual è la vostra opinione in merito? Gradite la nuova icona di Google Pay?