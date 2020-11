Alcuni giorni fa le scorte di Google Pixel 4a sullo store ufficiale del colosso di Mountain View si sono esaurite e, pertanto, gli utenti intenzionati ad acquistare tale device si sono trovati costretti a cercare soluzioni alternative per reperire lo smartphone oppure a puntare su un telefono differente.

Fortunatamente il team di Google si è dato da fare e sullo store ufficiale è tornato ad essere disponibile il modello della gamma Pixel dedicato a chi desidera avvicinarsi agli smartphone del colosso di Mountain View senza trascurare l’aspetto del prezzo.

Google Pixel 4a torna disponibile sul Google Store in Italia

Google Pixel 4a è disponibile nella colorazione Just Black al prezzo di 389 euro (con spedizione gratuita), un prezzo tutto sommato concorrenziale se si considera l’esperienza utente che è in grado di garantire.

Tra le sue principali feature troviamo un display OLED da 5,81 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel, 443 ppi) e supporto ad HDR, un processore Qualcomm Snapdragon 730, una GPU Adreno 618, 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna (non espandibile), il modulo di sicurezza Titan M, Wi-Fi 802.11 2×2 MIMO ac dual band, Bluetooth 5.1 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, una fotocamera posteriore con sensore Dual Pixel da 12,2 megapixel (lunghezza focale f/1.7) e sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine, una fotocamera frontale da 8 megapixel e una batteria da 3.140 mAh (con supporto alla ricarica a 18 W).

Ricordiamo che Google nelle scorse settimane ha lanciato anche altri due smartphone, ossia Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G, purtroppo non disponibili nel nostro Paese in via ufficiale, almeno non per il momento (anche se un modo per comprarli dall’Italia si può sempre trovare).

Se quindi siete decisi a puntare su Pixel 4a, non vi resta altro da fare che cliccare sul seguente link:

Acquista Google Pixel 4a sul Google Store

Leggi anche: la recensione di Google Pixel 4a