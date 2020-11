Nelle scorse ore il team di FaceApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento di questa popolare applicazione che nel corso dei mesi e grazie ai social network ha conquistato tantissimi utenti, divenendo per diverse settimane un vero e proprio fenomeno di massa.

Ricordiamo che si tratta di un’app che consente di ritoccare in pochi tocchi un selfie e, attraverso l’intelligenza artificiale e tecniche di fotoritocco neurale, è in grado di migliorare le immagini o apportare notevoli modifiche: dal sesso all’eta, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Le novità della versione 4.0 di FaceApp per Android

Con la versione 4.0 di questa popolare applicazione viene introdotta la possibilità di applicare i noti trucchi di abbellimento e invecchiamento alla post-elaborazione video.

L’aggiornamento porta con sé una nuova scheda Video nella schermata principale di FaceApp e, dopo che gli utenti hanno autorizzato l’app a registrare audio e video, possono realizzare un clip, riprodurlo e quindi applicare uno dei seguenti filtri:

Giovane

Vecchio

Sorriso

Irritato

Hipster (aggiunge la barba)

E se questi effetti non bastano a soddisfare il vostro desiderio di trasformazione, ci sono tre ulteriori filtri (chiamati Hollywood, Makeup e Kiss) per gli utenti che decidono si sottoscrivere l’abbonamento alla versione Pro (al costo di 5 dollari al mese, 30 dollari all’anno o 50 dollari una tantum per sempre).

A seguire un esempio di alcuni effetti (nell’ordine sorriso, irritato, hipster e giovane):

Previous Next Fullscreen

L’app elabora un’anteprima di un fotogramma in modo tale che le persone possano controllarlo prima di decidere se creare il video (come riferimento, un telefono con CPU Qualcomm Snapdragon 765G impiega circa 15-20 secondi per filtrare un video clip di 6 secondi) e quindi il file viene salvato su disco, in modo tale che gli utenti siano liberi di condividere il clip dove desiderano.

Come scaricare la nuova versione

La nuova versione di FaceApp può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: