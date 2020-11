Ad inizio ottobre il Google rilasciava un particolare aggiornamento per alcune applicazioni di primaria importanza cambiandone l’aspetto. Però, da quando Gmail, Google Calendar e Google Drive hanno abbracciato le nuove icone, sempre più utenti hanno espresso il loro disappunto cercando un modo per tornare nuovamente ad utilizzare le vecchie icone.

Se anche voi vi rispecchiate nella grande fetta di utenti che non sopportano le nuove icone, in questa guida vi spieghiamo come fare per cambiare le icone di Gmail, Google Calendar e Drive per Android, web e iOS.

Cambiare le icone su Android

Cambiare le icone su Android è davvero un gioco da ragazzi. L’OS di Google offre questa feature si dall’inizio e rappresenta una delle tante libertà offerte agli utenti Android. Per cambiare le icone di Drive, Google Calendar e Google Drive è necessario installare un launcher di terze parti, come ad esempio Nova Launcher.

Sebbene Nova Launcher disponga di una versione a pagamento che sblocca alcune funzioni aggiuntive, anche la versione gratuita permette di cambiare facilmente le icone. Come? Basta tenere premuto sull’icona da cambiare e scegliere la voce Modifica dal menu a comparsa. A questo punto bisogna nuovamente tappare sull’icona dell’app e cambiarla con un icon pack o con una immagine salvata sul telefono.

I link qui in basso vi permettono di utilizzare la vecchia versione circolare delle app oppure utilizzare quelle completamente trasparenti.

Download Nova Launcher



Cambiare le icone su iOS

iOS 14 ha reso molto più semplice cambiare aspetto al proprio smartphone – sebbene non così semplice come su Android – e l’intero processo si basa sull’utilizzo dell’applicazione Comandi – dovrebbe essere pre-installata su ogni dispositivo con iOS 14, in caso contrario potete scaricarla a questo link. Una volta avviata è necessario tappare sul tab “I miei comandi rapidi“, pigiare sull’icona “+” in alto a destra > Aggiungi azione > Scripting.

A questo punto basta tappare su Apri l’app > scegliere Google Calendar > tappare su “Avanti” e scrivere “Google Calendar” come nome del comando rapido. Dopo aver tappato su “Fatto” bisogna tappare sul tasto di condivisione, selezionare “Aggiungi alla Home Screen” e selezionare la voce “Scegli Foto” dopo aver tappato sull’icona di Google Calendar. A questo punto è necessario scegliere uno dei file presenti qui in basso per cambiare le icone delle app:

Cambiare le icone sul web

Cambiare l’icona sul web è forse il metodo più semplice per tornare ad utilizzare le vecchie icone di Gmail, Google Calendar e Google Drive. In questo caso è necessario utilizzare l’estensione “Restore old Google icons” disponibile a questo link di Chome Web Store. L’estensione funziona senza problemi su Google Chrome e Microsoft Edge, mentre per Firefox è ancora necessario aspettare qualche giorno.