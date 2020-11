La MIUI 12, presentata ad aprile 2020, rappresenta la personalizzazione Android di Xiaomi che trova posto all’interno di una moltitudine di dispositivi della casa cinese ma anche di Redmi e POCO. Giusto qualche mese fa, in piena estate, vi avevamo indicato quali sarebbero stati gli smartphone che avrebbero ricevuto la MIUI 12 nel corso dei mesi successivi, sia in versione global che in Cina.

La MIUI 12 arriverà su questi device

A luglio 2020 la compagnia cinese aveva avviato l’aggiornamento alla MIUI 12 per i seguenti smartphone:

Ad oggi, 4 novembre 2020, la nuova versione della MIUI dovrebbe arrivare anche per gli smartphone qui elencati:

Se disponete di uno dei seguenti smartphone sopracitati, è molto probabile che nel corso di questo mese riceverete il tanto atteso aggiornamento alla MIUI 12, il cui update avverrà sempre tramite l’apposito pannello aggiornamenti all’interno delle Impostazioni generali.