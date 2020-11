Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Xiaomi Mi MIX 4, nuovo portabandiera di una serie unica nel suo genere, non sarebbe ancora pronto e pertanto non dovrebbe arrivare nel 2020; per il 2021, invece, Xiaomi starebbe preparando delle novità tecniche interessanti, tra schermi pieghevoli, ricariche rapide estreme e non solo.

Xiaomi Mi MIX 4: l’attesa non è finita

Ormai lo sappiamo: Xiaomi, tra serie varie e sub-brand, porta sul mercato un numero gigantesco di nuovi smartphone ogni anno. Tra tutte, però, c’è una serie davvero speciale che continua ad avere un posto di riguardo nel cuore di fan del marchio e appassionati in generale: la serie Mi MIX.

Attraverso questa famiglia di device, Xiaomi ha mostrato al mondo soluzioni innovative, talvolta piuttosto acerbe, ma sicuramente suggestive. Basti pensare al primo Xiaomi Mi MIX, che pur essendo di fatto un concept e tutt’altro che privo di difetti, aveva aperto la strada agli smartphone a tutto schermo. Dopo l’assestamento coi modelli Xiaomi Mi MIX 2 e Mi MIX 2s, era arrivato Xiaomi Mi MIX 3, vero full screen nonché moderna reinterpretazione del concetto di slider phone, divenuto poi persino il primo smartphone 5G del brand. E come dimenticare l’estremo Xiaomi Mi MIX Alpha.

Adesso c’è attesa per il ritorno della serie con il nuovo modello Xiaomi Mi MIX 4, tuttavia i tempi potrebbero non essere così stretti. L’indiscrezione arriva da Digital Chat Station, tipster molto prolifico sulla piattaforma di microblogging cinese Weibo: la mancanza di informazioni circa la produzione di questo modello porta ad ipotizzare che il suo arrivo sul mercato non avverrà entro la fine del 2020.

Un 2021 ricco di novità

Se il 2020 potrebbe concludersi senza colpi d’artificio, il 2021, sempre secondo la fonte, si preannuncia denso di novità per Xiaomi.

In particolare, potrebbero entrare nelle linee di produzione alcune soluzioni tecniche degne di nota come fotocamere integrate sotto al display, un display pieghevole con piega verso l’interno (in stile Samsung Galaxy Z Fold2 5G) e con risoluzione 2K e una tecnologia di ricarica rapida da 200 W+ (i 120W di Xiaomi Mi 10 Ultra non sembrano più tanto impressionanti, vero?).

Naturalmente questa è soltanto un’indiscrezione, non avrebbe neppure senso speculare sui modelli che potrebbero concretamente integrare simili caratteristiche.

In copertina Xiaomi Mi MIX 3