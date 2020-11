Solo due settimane fa Xiaomi presentava un nuovo box TV, con poche differenze rispetto al modello precedente. Dopo Xiaomi Mi Box 4S, il colosso cinese ha annunciato oggi l’arrivo sul mercato cinese di Xiaomi Mi Box 4S Pro, che pur mantenendo lo stesso aspetto porta alcune novità sotto al cofano.

La prima, e più importante, riguarda il supporto ai contenuti 8K, un deciso passo avanti rispetto ai modelli precedenti che si “fermavano” al 4K. Al momento dunque Xiaomi Mi Box 4S Pro è uno dei pochi box TV in grado di riprodurre contenuti a questa risoluzione, anche se stiamo parlando di una tecnologia ancora poco diffusa, almeno in ambito consumer.

Tra le altre novità della variante Pro rispetto alla variante “normale” abbiamo l’interfaccia HDMI 2.1, un piccolo passo avanti rispetto alla HDMI 2.0 di Mi Box 4S. L’incremento si è reso necessario proprio per garantire la riproduzione dei contenuti 8K, con una frequenza di aggiornamento che può raggiungere i 120 Hz, a differenza dei 60 Hz della versione 2.0.

Cresce anche lo spazio di archiviazione interno, che passa da 8 a 16 GB, ma la RAM resta sempre ferma a 2 GB. Il sistema operativo non cambia, rimane quindi MIUI For TV, basato ovviamente su Android.

Nessuna novità dal punto di vista estetico dunque, con le dimensioni di 95 x 95 x 16 millimetri e 145 grammi di peso, colore bianco e logo Mi nella parte superiore. Invariato anche il telecomando Bluetooth, con il tasto dedicato ai comandi vocali.

In Cina Xiaomi Mi Box 4S Pro sarà in vendita a partire da domani al prezzo di 399 yuan, circa 50 euro al cambio attuale. Non ci sono ancora una volta informazioni sulla possibilità che il nuovo dispositivo venga commercializzato, magari con un nome diverso, anche sui mercati internazionali.

