In queste ore vengono comunicati i risultati finanziari di WINDTRE relativi al Q3 2020 appena concluso. Da quanto si apprende, il terzo trimestre del 2020 ha segnato una contrazione dei ricavi e dei margini, rispettivamente -4% e -1%, con ricavi complessivi per i primi 9 mesi dell’anno pari a 3.5 miliardi di euro.

Contrazione di ricavi e di clienti

Dal punto di vista della concorrenza Iliad continua a mettere in campo una strategia molto aggressiva, accompagnata anche dagli altri operatori MVNO, sebbene durante il periodo del lockdown dovuto al Coronavirus il tassso di abbandono mensile sia stato leggermente meno punitivo rispetto al solito.

Questo andamento era risultato cristallino grazie ai dati condivisi dall’AGCOM con il terzo Osservatorio sulle Comunicazioni relativo al 2020. Quei dati rimarcavano come Iliad rappresenti l’operatore telefonico che meglio riesce ad attrarre nuovi clienti, mentre WINDTRE l’azienda con molto più linee in uscita rispetto a quelle in entrata.

Durante il mese di settembre 2020, infatti, i clienti totali di WINDTRE erano pari a 19.897 milioni, in contrazione dell’11% rispetto a quelli del Q3 2019 in cui erano 22.239 milioni. Nonostante ciò, però, WINDTRE è riuscito ad incrementare i ricavi mensili per singolo cliente (+2%) e i margini medi per utente attivo (+5%).

La compagnia resta ugualmente orgogliosa della qualità della propria infrastruttura, su cui molto presto, fra il 2020 e 2021, inizierà ad arrivare il rollout della connettività 5G.

