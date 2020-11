Continuano le indiscrezioni sulla confezione di vendita della gamma Samsung Galaxy S21, ma questa volta parliamo di una gradita sorpresa: sembra che i top di gamma della casa sud-coreana in arrivo a inizio 2021 saranno i primi a non disporre di caricabatterie e cuffie AKG all’interno della scatola (ormai incluse da Galaxy S8), ma queste ultime potrebbero essere sostituite da qualcosa di meglio.

Samsung Galaxy Buds Beyond in bundle con Samsung Galaxy S21

È dai tempi dei Galaxy S8 che la casa di Seul include delle cuffie in-ear AKG all’interno della confezione dei suoi flagship, ma sembra che le cose siano destinate a cambiare: in base a un nuovo report proveniente dalla Corea del Sud, pare che Samsung stia considerando di vendere Samsung Galaxy S21 in accoppiata alle delle nuove cuffie wireless, che potrebbero chiamarsi Samsung Galaxy Buds Beyond.

Da sottolineare che non si tratterebbe di un “regalo” per incentivare la prenotazione, ma proprio di un accessorio incluso nel prezzo, pensato anche per intaccare il dominio delle Apple AirPods. Questo significa che per i preorder potrebbe essere offerto altro (accessori, buoni?), ma per ora è presto per parlarne. I rumor continuano a puntare su un’uscita anticipata durante il mese di gennaio, ma per maggiori certezze ci tocca aspettare ancora qualche settimana.

Si tratterebbe di una mossa giusta per il produttore sud-coreano? Che ne direste di un paio di Samsung Galaxy Buds Beyond insieme a Samsung Galaxy S21? Fateci sapere la vostra nel solito box.

in copertina Samsung Galaxy S20+

Leggi anche: Samsung Galaxy S20 FE 5G vs OnePlus 8T