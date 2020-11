Da tempo continuiamo ad elencare i traguardi raggiunti da Pokémon GO e il popolare gioco di Niantic nel 2020 ne ha collezionato un altro: stando ai dati di Sensor Tower, infatti, sono bastati i primi dieci mesi del 2020 per generare 1 miliardo di dollari di ricavi.

In pratica, grazie anche all’enorme sforzo dei suoi sviluppatori per introdurre nuove feature che lo rendano sempre più divertente, Pokémon GO si conferma uno dei giochi più apprezzati, cosa non così scontata se si pensa che è stato lanciato nel 2016.

Numeri da capogiro quelli di Pokémon GO

Un successo travolgente che il seguente grafico relativo ai ricavi permette di apprezzare nella sua interezza:

In pratica, dopo il boom dell’anno di lancio ed il normale calo del secondo anno, Pokémon GO ha fatto registrare un crescendo di ricavi e quest’anno, aiutato anche dal maggior quantitativo di tempo disponibile di tanti utenti a causa della pandemia di Coronavirus (e dalle funzionalità appositamente introdotte per consentire di giocare anche nel salotto di casa, senza quindi la necessità di avventurarsi all’esterno), si prepara a raggiugere nuove vette.

Nei primi 10 mesi del 2020 Pokémon GO si colloca al terzo posto dei titoli mobile per spesa globale dei giocatori senza contare gli store Android di terze parti, posizionandosi alle spalle di PUGB Mobile e Honor of Kings e lasciandosi dietro Coin Master e Monster Strike.

Dal suo lancio ad oggi, Pokémon GO ha fatto registrare quasi 600 milioni di download e ha accumulato quasi 4,2 miliardi dollari spesi dai giocatori a livello globale ed i mercati più redditizi sono stati quello statunitense (1,5 miliardi di dollari), quello giapponese (1,3 miliardi di dollari) e quello tedesco (238,6 milioni di dollari). Il 53,4% delle entrate arriva dal Google Play Store (oltre 2,2 miliardi di dollari) mentre il 46,6% dall’App Store (1,9 miliardi di dollari).

Aggiornamenti costanti, eventi coinvolgenti e la capacità di adattarsi alle esigenze (basti pensare alla pandemia di Coronavirus) sono gli ingredienti di un successo che sembra destinato a proseguire ancora per molto.

Pokémon GO per Android può essere scaricato dal Google Play Store: