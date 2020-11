L’ultima settimana di ottobre ci ha portato OnePlus Nord N100, smartphone economico dell’azienda cinese che entra a far parte della numerosa famiglia “Nord” di cui OnePlus Nord è stato il capostipite. In queste ore OnePlus sta iniziando a rilasciare in Europa l’aggiornamento 15.5.1 della OxygenOS per OnePlus Nord N100, di cui possiamo scoprire le novità integrate al suo interno.

Novità aggiornamento OxygenOS 15.5.1 OnePlus Nord N100

L’aggiornamento 15.5.1 della OxygenOS per OnePlus Nord N100 è a tutti gli effetti un update minore, ovvero che non porta con sé una quantità importante di novità. Infatti, secondo quanto mostrato all’interno del changelog, la compagnia cinese si è focalizzata su alcuni aspetti per migliorare l’esperienza generale di utilizzo dello smartphone.

Troviamo correzioni e miglioramenti del riconoscimento touch, una migliorata stabilità generale del sistema operativo, una migliore gestione della componente fotografica adesso in grado di esprimere meglio il suo potenziale, e un miglioramento delle performance della connettività ed in particolare del modulo Bluetooth e dei trasferimenti tramite Wi-Fi.

Come aggiornare OnePlus Nord N100

L’aggiornamento 15.5.1 della OxygenOS per OnePlus Nord N100 è attualmente in fase di rollout in Europa. Come sempre quando si parla di un aggiornamento software di OnePlus, l’update in questione verrà inviato a tutti i dispositivi a scaglioni, pertanto potrà passare qualche giorno prima che sarà disponibile a tutti.