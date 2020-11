Una ricerca Mastercard in collaborazione con AstraRicerche, ci permette di capire meglio come si sta evolvendo il sistema dei pagamenti con carta e non nel nostro Paese. All’interno della ricerca “Paying digital, living digital: evoluzione dello stile di vita degli italiani prima e dopo il Covid-19“, si svela infatti il rapporto degli italiani con la tecnologia e gli strumenti di pagamento più innovativi, come ad esempio le carte di credito, i pagamenti contactless, i pagamenti tramite smartphone e attraverso dispositivi wearable.

Crescono i pagamenti con smartphone

Secondo i dati raccolti dalla ricerca, ad ottobre, 8 italiani su 10 hanno dichiarato di utilizzare molto spesso le carte di credito, subito dopo seguite da quelle contactless che ormai rappresentano la forma di pagamento prediletta del 78% degli italiani. “L’avvicinamento degli italiani ad uno stile di vita più digitale, di cui i pagamenti costituiscono una parte importante, è continuato anche oltre i mesi più duri dell’emergenza – sottolinea Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard. “Secondo le nostre ricerche più recenti, più dell’80% dei nostri connazionali dichiara di utilizzare frequentemente le carte per i propri acquisti quotidiani, segno che l’incremento nella fruizione di esperienze di acquisto digitale, maturate durante il lockdown, sono perdurate.”

Il pagamento con carte di credito supera di gran lunga il contante, segnando una crescita del 4% rispetto ai dati aggiornati a giugno 2020. Le soluzioni contactless, invece, si attestano al secondo posto e raggiungono lo stesso tasso di utilizzo del denaro contante. Crescono del 3.2% i pagamenti contactless tramite smartphone, seguite poi dai pagamenti con le app e con le app bancarie. Si posizionano bene anche i pagamenti effettuati con dispositivi wearable, i quali rappresentano una soluzione di pagamento futura per 1 italiano su 3.

Utilizzate anche voi sistemi di pagamento contactless tramite smartphone? Se sì, per quale motivo lo preferite al contante?